Никакой пощады: обжаловавшему приговор Ефремову врезали

22.10.2020, 11:23, Разное

На днях актер раскаялся в содеянном и попросил суд смягчить приговор. Михаил Ефремов объяснил, что до последнего не признавал свою вину из-за бывшего защитника Эльмана Пашаева.

Против удовлетворения жалобы звезды выступил адвокат родственников погибшего водителя Александр Добровинский. При этом он назвал допустимым вариант перевода Ефремова из колонии общего режима в поселение.

Ранее актер рассчитался с потерпевшими. Знаменитость выплатила семье курьера Сергея Захарова три миллиона рублей. Добровинский сообщил, что родственники пока не получили компенсацию.

Напомним, суд вынес приговор Ефремову 9 сентября. Артист получил восемь лет лишения свободы за аварию, повлекшую смерть человека. Сейчас звезда находится в следственном изоляторе “Водник”.

Правозащитник Георгий Иванов поведал, что в камере, где содержится актер, хорошие условия. В помещении есть кровати, раковина, стол, холодильник, телевизор и огороженный туалет.

Администрация СИЗО выдала Михаилу Ефремову положительную характеристику. Артист ведет себя спокойно, соблюдает правила и внутренний распорядок, а также охотно идет на контакт.