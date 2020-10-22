Роман Ротенберг может возглавить хоккейный клуб СКА

22.10.2020, 11:16, Разное

Ротенберг отметил, что с хоккем связана вся его жизнь. Последние пять лет он был полностью погружен в работу штаба СКА.

“Я не выходил на тренерский мостик, но это не значит, что я не был готов выполнять ту работу, которую мы делали все вместе”, – сказал Ротенберг в интервью петербургскому порталу “Фонтанка”.

Также он ответил на вопрос, готов ли возглавить СКА. “Как показала нынешняя ситуация, никогда не говори никогда. Вы хотите услышать от меня “да” или “нет”, но здесь такого ответа нет”, – сказал вице-президент хоккейного клуба.

Ротенберг признался, что его тренерская школа идет всю жизнь. Он работал с наставниками в разных странах, принимал участие в турнирах в Канаде и США. Недавно стало известно, что предприниматель получил диплом Высшей школы тренеров Сибирского государственного университета физической культуры и спорта

“Понимал, что мне нужно это образование, чтобы разговаривать на равных с тренерами, ну и потому, что в жизни могут быть разные ситуации”, – отметил Ротенберг.

Кроме того, он напомнил, что родился в спортивной семье. Отец учился в Университете Лесгафта. Ротенберг отметил, что ему удалось поработать со многими именитыми тренерами – Вячеславом Быковым, Игорем Захаркиным, Олегом Знарком.