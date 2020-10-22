 

Володин: Несмотря на трудности, поддержка граждан должна остаться приоритетом

22.10.2020, 11:16, Разное

Бюджетный процесс – приоритет для каждой осенней сессии, но этот год особенный, поэтому значение главного финансового закона страны возрастает. Об этом спикер заявил в ходе заседания фракции “Единая Россия” с участием главы Минфина Антона Силуанова.

По всему миру из-за пандемии снижаются темпы экономического роста, но российская экономика оказалась более устойчивой перед вызовами, отметил Володин. В этом большая заслуга президента и правительства, добавил спикер.

Несмотря на дефицитный бюджет, поддержка граждан должна остаться приоритетом, обратился Володин к Силуанову. Также спикер напомнил о необходимости финансового обеспечения послания президента.

Поддержку регионов также необходимо продолжить. Володин предложил проанализировать ситуацию в 10 наименее бюджетно обеспеченных регионах и там, где высокая естественная убыль населения.

“Такие регионы демонстрируют неспособность решения этой задачи за счет собственных возможностей, поэтому правильно было бы правительству также проанализировать ситуацию, предложить Государственной Думе поддержать финансирование этих регионов целевым образом”, – указал председатель нижней палаты.

Правительство 30 сентября внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. Первое чтение запланировано на 29 октября.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.08 / Мнение: Экспортные данные

25.08 / Брат Кейт Миддлтон устроил своей невесте незабываемый сюрприз

06.08 / Лукашенко обиделся на “неблагодарных” белорусов

28.08 / «Сейчас рано ждать прогнозов»

31.07 / Автор «Ходячих мертвецов» Роберт Киркман рассказал о будущем франшизы

04.08 / Эксперт сравнил Лукашенко с Гитлером: После выборов расправится с оппонентами

11.07 / Мнение: Будь как мышка

02.09 / Мнение: Циничная фраза

26.07 / Смартфон OnePlus Nord установил рекорд еще до выхода на рынок

19.09 / Простила и висит – Личное мнение

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска