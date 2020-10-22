Ученый рассказал о причине возникновения сознания у человека

22.10.2020, 11:16, Разное

Британский ученый выдвинул теорию, которая должна объяснить возникновение сознания у человека. Он полагает, что причина кроется в «электрическом поле» мозга, генерируемом электрическими сигналами нейронов.

Если ранее сознанию человека придавали мистическое значение, считая его «производным души», то наука пока не может дать однозначный ответ на то, откуда оно взялось. Однако сотрудник Университета Суррея Джонджо Макфадден предположил, что существует некое электромагнитное поле, сформированное от деятельности нейронов мозга. И его уникальной чертой может являться сознание.

Благодаря сканированию методом электроэнцефалограммы или магнитоэнцефалографии исследователи фиксируют небольшое электромагнитное поле в мозге. Появляется оно из-за передачи электрических сигналов через нейроны. Но эксперты до появления данной теории никогда не связывали присутствие поля с возникновением самосознания.