 

Ученый рассказал о причине возникновения сознания у человека

22.10.2020, 11:16, Разное

Британский ученый выдвинул теорию, которая должна объяснить возникновение сознания у человека. Он полагает, что причина кроется в «электрическом поле» мозга, генерируемом электрическими сигналами нейронов.
Если ранее сознанию человека придавали мистическое значение, считая его «производным души», то наука пока не может дать однозначный ответ на то, откуда оно взялось. Однако сотрудник Университета Суррея Джонджо Макфадден предположил, что существует некое электромагнитное поле, сформированное от деятельности нейронов мозга. И его уникальной чертой может являться сознание.

Благодаря сканированию методом электроэнцефалограммы или магнитоэнцефалографии исследователи фиксируют небольшое электромагнитное поле в мозге. Появляется оно из-за передачи электрических сигналов через нейроны. Но эксперты до появления данной теории никогда не связывали присутствие поля с возникновением самосознания.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.10 / Ксения Бородина назвала отличия проектов «Холостяк» и «Дом-2»

21.09 / Мнение: Украинские шахтеры ушли под землю

02.10 / Современный европейский поклон – Личное мнение

22.09 / Володин: Призывы к отчуждению российских территорий должны строго пресекаться

19.09 / Компания Microsoft запатентовала смартфон-книжку с гибким дисплеем

09.10 / Аномальная жара на 30% увеличила скорость таяния вечной мерзлоты в Арктике

20.10 / Бояре, лишенные Петром I бороды, совершали отчаянные поступки

15.08 / В Индии разработали технологию создания кирпичных конструкций для Луны

10.09 / Мнение: “Где мера прощения?”

08.07 / «Без комментариев»: Родион Газманов не обсуждает новый роман Лизы Арзамасовой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска