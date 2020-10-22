В квартире Харламова заметили незнакомую девушку

22.10.2020, 11:16, Разное

В квартире юмориста Гарика Харламова была замечена молодая незнакомка. Она случайно засветилась в кадре, когда комик снимал на камеру, как ему звонят мошенники.

фанаты уверены, что после развода с Кристиной Асмус у Гарика Харламова появилась новая избранница. Пока юморист на камеру общался с мошенниками, на кухне хозяйничала девушка с темными волосами. На ней отсутствовал макияж, она была одета в спортивный костюм бежевого цвета. Длинные волосы знакомая Харламова собрала в хвост. Кроме того, ее смех фанаты услышали, когда комик разговаривал со злоумышленниками.

Подписчики оценили юмор Гарика Харламова. Однако многих из них стал интересовать вопрос, что за девушка ходила на заднем плане. Сам же комик предпочитал не затрагивать тему, с кем проводит вечера дома. Не исключается, что девушка может являться его родственницей, ведь у Харламова есть сестры-близнецы.



Изображение взято с: Instagram @garikkharlamov

Напомним, что почти семь лет резидент Comedy Club прожил в браке с актрисой Кристиной Асмус. Летом нынешнего пара объявила о разводе. У артистов есть общая дочь Анастасия, которая в этом году пошла в первый класс. На начальном этапе бракоразводного процесса Асмус и Харламов договорились, что он пройдет спокойно. После расставания с мужем актриса с головой погрузилась в работу. Самого же комика нередко видели на мероприятиях в караоке-барах.