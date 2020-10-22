Анна Винтур рассталась с мужем Шелби Брайаном после 20 лет отношений

22.10.2020, 11:10, Разное

Похоже, 2020 год разрушил еще один звездный брак. На этот раз свои отношения не спасли одна из самых влиятельных персон мира моды Анна Винтур и ее муж, инвестор из Техаса Шелби Брайан. Как сообщает Page Six, холод между ними возник еще в 2013 году, но только сейчас они решили расстаться окончательно.

Анна Винтур и Шелби Брайан, 2013 годЧто послужило причиной разрыва, неизвестно, поскольку и 70-летняя Анна, и 74-летний Шелби от комментариев воздержались. По сообщению инсайдеров, масла в огонь мог подлить и тот факт, что Брайан в свое время задолжал государству 1,2 миллиона долларов налогов. Кроме того, Page Six уверены, что Шелби вернулся к бывшей жене Кэтрин, которую он оставил ради Винтур более двух десятилетий назад. Но другие источники сообщают, что они прекрасно ладят, но не являются парой:

Кэтрин и Шелби вместе воспитывают детей и дружат. Вот и все.

Винтур и Брайан, в основном, хранили свои отношения в тайне. В 1984 году Анна вышла замуж за психолога Дэвида Шаффера. В следующем году она родила сына Чарльза, а спустя еще 2 года – дочь Би. Затем появились слухи о том, что у Анны появился любовник, и в 1999 году она развелась с Дэвидом. Официально свои отношения Анна и Шелби Брайан узаконили в 2004 году.

Анна Винтур и Шелби Брайан, 2005 год