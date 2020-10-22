Звезда “Игры престолов” Роуз Лесли впервые рассказала о своей беременности

22.10.2020, 11:10, Разное

В сентябре актеры сериала “Игра престолов” Роуз Лесли и Кит Харингтон поведали миру о том, что вскоре впервые станут родителями. Сделали это необычным образом: Роуз снялась для британского журнала Make и на одном из кадров фотосета появилась с округлившимся животом, который не давал повода усомниться в ее положении. Затем она на время пропала с радаров, но на днях дала интервью журналистам New York Post, где впервые рассказала, как чувствует себя в роли будущей матери.

Роуз Лесли для журнала MakeВо время беременности испытываю счастливое волнение. Не могу дождаться встречи с новым членом нашей семьи,- рассказала Лесли, которая не так давно вместе с Харингтоном завела еще и собаку:

Самоизоляция пошла нам на пользу: если бы не она, мы не смогли бы нормально воспитать щенка.

Роуз Лесли и Кит ХарингтонНапомним, Кит и Роуз познакомились на съемках сериала “Игра престолов”, где актер играл бастарда Джона Сноу, а Лесли – дикарку с севера Игритт. Реальная жизнь и происхождение актеров оказались куда менее прозаичными: в родной Шотландии Роуз считается чуть ли не местной представительницей королевской семьи, а Кит, в свою очередь, является представителем старинного британского рода Харингтонов. Его предок – придворный поэт и крестник королевы Елизаветы I, а также друг Кристофера Марло Тюдор Джон Харингтон.

О своей свадьбе Кит и Роуз объявили “скромно” – через газету The Times в сентябре 2017 года . Венчание прошло в камерной шотландской церкви возле фамильного замка невесты – Уордхилл. Дизайнером платья Роуз стал знаменитый Эли Сааб, основатель бренда Elie Saab. Невеста по­явилась в церкви в сопровождении отца, который надел на церемонию традиционный шотландский килт. На свадьбе присутствовали родственники жениха и невесты, а также их коллеги по сериалу.

Роуз Лесли и Кит Харингтон