Призрачный медведь из Клэпхэмского леса убивает собак, но оставляет следы

22.10.2020, 11:12, Разное

Медведи в историях о паранормальных явлениях, по сравнению со многими другими дикими животными, встречаются очень редко. Намного реже волков, оленей, сов или змей. Поэтому каждая такая история для исследователей очень любопытна.

Клэпхэмский лес в Западном Сусексе (Великобритания) связан с частыми историями о странных явлениях. Тут видели необычных животных, НЛО и находили следы каких-то оккультных обрядов. Но самая жуткая история, без сомнений, связана с тем, что тут обитает какое-то крупное и страшное с виду существо.

С ним неоднократно сталкивались местные жители и на протяжении всего ХХ века статьи про такие случаи появлялись в местной прессе. Самый известный случай произошел в 1975 году и был опубликован не только в местной газете "Littlehampton Gazette", но и в программе BBC Nationwide. После него в лес устремились множество журналистов и исследователей, но даже они боялись оставаться тут на ночь.

После того, как две собаки загадочным образом исчезли в этом лесу, исследователи пошли подальше в дебри и вскоре наткнулись на огромный след непонятного животного, отпечатавшийся в грязи. Рядом с ним находился еще один след. В длину каждый след был 20 см, а в ширину около 10 см. Между следами было расстояние в 30 см.

Среди приборов у исследователей был и счетчик Гейгера и когда им (на всякий случай) проверили следы, он внезапно начал колебаться, словно от следов исходило небольшое радиационное излучение.

Примерно в это же время откуда-то со стороны пошел густой серый туман. Так как было уже довольно темно, исследователи решили собираться домой, чтобы продолжить изучение следов завтра. Внезапно все они увидели как в сером тумане образовалось нечто, что было больше всего похоже на фигуру огромного медведя.

Это видение люди наблюдали около 10 секунд, а потом оно исчезло так же внезапно, как и появилось. Не нужно говорить, что исследователи после такого бросились из леса прочь и больше не возвращались к загадочным следам.

По слухам, в этих местах еще века назад существовал так называемый Культ медведя, люди приносили призрачному медведю жертвоприношения в попытках задобрить его. Некоторые исследователи считают, что реального медведя тут конечно же нет (медведи в Англии были истреблены еще в Средние века), но существует нечто вроде тульпы – фантом в виде медведя.

Район Клэпхемского леса имеет давнюю историю. Говорят, что во времена Римской империи тут жили друиды и уже тогда в лесу проводились загадочные обряды. А позже, когда в Англии уже было развитое христианство, в этом лесу укрывались последние общины язычников.

О том, что в Клэпхемском лесу странным образом пропадают домашние животные, газеты начали сообщать примерно в 1960-х годах. Но и до того местные жители рассказывали истории про таинственные сгустки тумана, нападения чего-то невидимого, что толкало человека или наносило ему удары по ногам, а также о внезапных приступах тошноты, которые испытывали многие, кто отваживался заходить подальше в лес.

Известно как минимум о четырех людях, чьи тела были найдены в Клэпхемском лесу и чья смерть выглядела по меньшей мере странной:

В июне 1972 года констебль полиции Питер Голдсмит пропал без вести, а его тело было обнаружено в густых зарослях ежевики примерно шесть месяцев спустя. В августе 1975 года тело пропавшего пенсионера Леона Фостера было найдено в лесу парой, искавшей пропавшую лошадь.

В 1978 году тело пропавшего преподобного Гарри Нила Снеллинга было найдено канадским туристом. В ноябре 1981 года было обнаружено тело Джиллиан Мэтьюз, бездомной, больной шизофренией. Ее смерть выглядела не особо загадочной, ее изнасиловали и задушили, однако ее все равно включили в список тех, кто стал жертвами аномальных сил.

Среди любителей пеших прогулок часто отмечается и обсуждается непонятное отсутствие лесных животных в Клэпхэмском лесу, а еще неподвижность воздуха и отсутствие пения птиц. Дэвид Беннет, смотритель церкви в Клэпхэме, был увлеченным орнитологом и любил записывать песни соловьев, однако он отметил, что с середины 1970-х годов соловьиные трели тут полностью исчезли. Он говорил, что теперь в лесу царит жуткая тишина, которую редко можно найти где-нибудь еще в регионе.

В своей книге 1987 года "Демоническая связь" авторы Тойн Ньютон, Чарльз Уокер и Алан Браун утверждали, что местные леса давно использовались для ритуалов сатанинским культом, называющим себя "Друзьями Гекаты".

Критики уверяли, что авторы по больше части все или выдумали или слишком преувеличили, и что все их выводы основаны лишь на непонятных следах от костров в лесу и встречах с хмурыми местными жителями, которые не доверяют незнакомцам. Но так или иначе, даже в наши дни местные жители стараются не ходить в эти леса без лишней надобности.