Крупный разлив нефтепродуктов произошел в акватории Находки

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22.10.2020, 11:08, Новости дня

Разлив нефтепродуктов зафиксирован в акватории Находки, Росприроднадзор взял пробы воды, сообщил представитель правительства Приморского края.

В Telegram-канале «Находкинский портовой» опубликованы снимки с воздуха, на которых видно, что акватория у порта и судоремонтного завода покрыта нефтяными разводами. Нефтяное пятно распространяется у Приморского судоремонтного завода.

В краевом правительстве сообщили, что «факт разлива, предположительно, нефтепродуктов зафиксирован», Росприроднадзор уже взял пробы воды, передает РИА «Новости».

«Источник загрязнения устанавливается. Администрация Находки решает вопрос о локализации загрязнения, в том числе, установки боновых заграждений. Планируется подключать спасателей», – добавили там.

В ООО «Судоремонтный комплекс Приморский завод» не стали комментировать ситуацию.

Ранее режим ЧС ввели в части Заполярного района НАО после разлива нефтепродуктов.



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