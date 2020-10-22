 

Рособрнадзор допустил переход на сдачу ЕГЭ в дистанционном формате

22.10.2020, 11:08, Новости дня

Сдача единого государственного экзамена (ЕГЭ) в дистанционном формате возможна в будущем, однако в настоящее время такой формат не позволяет провести экзамены объективно. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев в колонке на сайте РАНХиГС в рамках исследования «Общество и пандемия. Опыт и уроки борьбы с COVID-19 в России».

Материал главы Рособрнадзора в исследовании датирован 10 августа 2020 года.

«В условиях карантина актуальной стала дискуссия о цифровизации итоговой аттестации и возможности ее перевода в дистанционный формат в будущем. Такая возможность не исключается, однако на сегодняшний день дистанционный формат не позволяет в полной мере обеспечить объективное проведение экзаменов, поскольку ставит участников ЕГЭ в неравные условия, а также не позволяет обеспечить полный контроль за соблюдением порядка проведения итоговой аттестации», – передает ТАСС слова Музаева.

По его мнению, активное внедрение цифровых технологий в образовательный процесс, в том числе в процедуры итоговой аттестации, «расширяет возможности обучения, стимулирует мотивацию участников образовательного процесса и способствует развитию гибких компетенций».

Согласно приказу об утверждении расписания и продолжительности проведения ЕГЭ, подготовленного Минпросвещением и Рособрнадзором, в 2021 году Единый государственный экзамен пройдет в три этапа: досрочный период – с 22 марта по 16 апреля, основной – с 24 мая по 1 июля, дополнительный – с 3 по 17 сентября. Досрочный и основной периоды начнутся с экзаменов по географии, литературе и химии. ЕГЭ по всем учебным предметам начнется в 10.00 по местному времени.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.10 / МТС сообщил об ограничении доступа к интернету на фоне акций протеста в Минске

11.08 / В Белоруссии нашли пропавших российских журналистов

22.07 / Предполагаемая убийца 90-летней преподавательницы ВГИК задержана в Москве

31.07 / Губернатор ЯНАО заразился коронавирусом

17.08 / Россия увеличила вложения в госдолг США

21.10 / Компания Hyundai представила новый хот-хэтч i20 N

22.08 / Лукашенко заявил об очевидной военной поддержке Западом белорусской оппозиции

30.08 / Чекалкин: Лекции по науке о счастье – самые посещаемые в Гарварде уже 10 лет

06.08 / Возле Северодонецка неизвестные заминировали газопровод

02.09 / Комиссия по ядерной сделке отказала США в праве требовать санкций против Ирана

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска