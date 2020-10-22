 

Валентина Легкоступова оказалась не первой умершей возлюбленной Юрия Фирсова

22.10.2020, 10:53, Разное

Российская певица Валентина Легкоступова явялась не первой избранницей Юрия Фирсова, которую он похоронил. Еще одна возлюбленная яхтсмена скончалась при невыясненных обстоятельствах. Такой информацией с журналистами поделился Александр Никитин, адвокат покойной знаменитости.
Валентины Легкоступовой не стало в августе нынешнего года, смерть артистки наступила при довольно странных обстоятельствах. Певица получила черепно-мозговую травму, на ее теле присутствовали множественные синяки. Последние недели жизни Легкоступова провела со своим супругом Юрием Фирсовым, с которым заключила брак за месяц до смерти.

Дочь Легкоступовой отправила мать и ее мужа в наркодиспансер. Однако Юрий Фирсов вскоре покинул данное учреждение, а саму певицу увезли в другую больницу. После смерти исполнительницы яхтсмен заявил, что она поскользнулась в ванной и сильно ударилась головой.

По словам Никитина, пока рано вешать ярлыки. Правозащитник предполагает, что у Фирсова не было умысла убивать Легкоступову. В то же время имеются показания, что подозреваемый при распитии алкогольных напитков может вспылить. До певицы у яхтсмена были и другие женщины, с которыми он заключал официальный брак. Одна из его избранник скончалась при странных обстоятельствах, но тогда Фирсов оказался вне подозрения, пишет портал «Политэксперт».



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