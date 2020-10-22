Глава ДНР поблагодарил братскую Россию за помощь в борьбе с коронавирусом

22.10.2020, 10:48, Новости дня

Глобальный характер второй волны эпидемии, а также возобновление обстрелов со стороны Украины не позволяют Донецкой народной республике решить проблему с коронавирусом самостоятельно, поэтому РФ в октябре окажет ДНР гуманитарную помощь, сообщил глава республики Денис Пушилин.

В частности, по его словам, РФ обеспечит поставки лекарственных препаратов и товаров медицинского назначения: тест-системы и расходные материалы на проведение ПЦР-исследований, средства индивидуальной защиты, дезинфицирующие средства, 30 аппаратов ИВЛ, 75 кислородных концентраторов, пульсоксиметры и другое медицинское оборудование общей стоимостью 258 млн рублей, передает Донецкое агентство новостей.

«Это неоценимая и своевременная помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией и пневмонией. Поддержка братской РФ позволит нам сдержать распространение эпидемии, сохранить жизни и здоровье наших граждан.

От имени граждан ДНР выражаю глубокую благодарность руководству и всему народу России, что не оставили нас один на один с невидимой угрозой», – сообщил Пушилин.

По его словам, республика весь год уделяет особое внимание системе здравоохранения, выделены значительные средства на борьбу с распространением коронавирусом. Также Пушилин отметил, что медики ДНР, которые непосредственно работают с ковидными пациентами, получают дополнительную материальную поддержку.

Во вторник самолетом Ил-76 МЧС РФ из Москвы осуществлена доставка гуманитарной помощи населению Анголы и Кабо-Верде в рамках борьбы с новой коронавирусной инфекцией.

Напомним, РФ оказывала помощь в борьбе с коронавирусом Италии, США, Сербии, Республике Сербской (Босния и Герцеговина).