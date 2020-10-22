Два поселка засыпало пеплом на Камчатке

22.10.2020, 10:43, Разное

В двух населенных пунктах Камчатки – в селе Лазо и поселке Атласово – было зафиксировано выпадение вулканического пепла, передает Life.ru. Толщина слоя составила порядка одного миллиметра.

Такими оказались последствия извержения вулкана Безымянный, активность которого зафиксировали утром 22 октября. Местные власти просят людей не выходить на улицы без особой на то нужды.

Кроме того, отметили специалисты, желательно плотно закрыть все двери и окна. При этом, добавили в МЧС, само извержение никакой опасности для людей не несет.