Мнение: Как тромбонист из Барнаула сломал интернет

22.10.2020, 10:30, Разное

Забавное продолжение истории https://colonelcassad.livejournal.com/6261289.html с зловещими хакерами ГРУ, которых ищет ФБР. Когда их начали пробивать по соц.сетям, выяснилось, что один из "опасных преступников" это тромбонист из Барнаула.

Как тромбонист из Барнаула сломал интернет

Федеральное большое жюри, заседающее в Западном округе штата Пенсильвания в США, не ссылаясь на какие-либо национальные или международные законы, основывая свое решение исключительно на непрозрачном акте «нарушения общепринятых норм», признало виновными шестерых граждан России. Все шестеро, как утверждает заместитель директора ФБР Дэвид Боудич, являются офицерами российской военной разведки, и их «преступления» восходят к 2015 году.

В России люди сразу же начали искать любую информацию о названных лицах и действительно откопали кое-что интересное об одном из указанных, ЮРИЕ СЕРГЕЕВИЧЕ АНДРИЕНКО https://www.fbi.gov/wanted/cyber/yuriy-sergeyevich-andrienko

Гражданин России, родившийся в Минске, говорится в обвинительном заключении, и он офицер ГРУ. «Андриенко якобы был офицером российской военной разведки, прикомандированным к подразделению 74455. В последний раз было известно, что он находился в Москве, Россия». Судьи Пенсильвании обвиняют его в «заговоре с целью совершения преступления против Соединенных Штатов; Ложная регистрация доменного имени; Заговор с целью мошенничества с использованием электронных средств; Телефонное мошенничество; Преднамеренное повреждение защищенных компьютеров; Кража личных данных при отягчающих обстоятельствах ».

Как сообщает либеральное радио «Комсомольская правда» , группа блогеров решила найти этих «киберпреступников» с помощью сервиса Findface. https://brl.mk.ru/politics/2020/10/20/yuriy-ili-mikhail-belorusa-ili-barnaulca-obvinila-amerika-v-khakerskikh-atakakh.html

Судя по поиску фотографии Юрия, сервис, скорее всего, выдает страницы барнаульского тромбониста Михаила Нехорошева, выпускника АГИКа или Алтайской академии культуры и искусств, игравшего в военных оркестрах и в последние пару лет. лет выступает в барах с живой музыкой

https://www.agik22.ru/



Михаил Нехорошев ближе всего подошел к российской армии, когда играл на тромбоне в военном оркестре, см. Его профиль в «ВКонтакте». Смотрите https://vk.com/id103503697, Михаил Нехорошев



Кадры из профиля Михаила Нехорошева вконтакте

Непонятно, как провинциальный музыкант мог «сломать» мировой интернет, но теперь мы знаем, что русофобские судьи из Пенсильвании выставляли воображаемый бутерброд с ветчиной, утверждая, что он был из России.

Что очевидно из этого вопиющего примера злонамеренного преследования и юридической халатности, ФБР просто выдумывает людей, которые утверждают, что они совершают преступления по всему миру, путем вытаскивания случайных изображений случайных русских людей из сети.

Вы можете быть судьей и увидеть, что музыкант Михаил Нехорошев числится в списке самых разыскиваемых ФБР.

Достаточно ли глубокие карманы у тромбониста, чтобы противостоять легкомысленным обвинениям ФБР в суде США? Сомнительно. Что будет, если этот невиновный поедет за границу? Он, несомненно, будет арестован, передан в США, осужден за выдуманные сказки и приговорен к пожизненному заключению в американской тюрьме. Ранее МИД России заявлял, что США ведут охоту на россиян по всему миру, и Вашингтон, похоже, не платит никакой цены за их похищение и торговлю людьми через государственные границы.

http://thesaker.is/usa-sitrep-fbi-indited-russian-trombone-player-as-a-gru-hacker/ – цинк

Опасайтесь музыкантов в оркестрах, среди них мог быть законспирированные хакеры ГРУ.