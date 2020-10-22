Коронавирус в России за сутки сразил почти 16 тысяч человек

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22.10.2020, 10:23, Разное

Новые случаи зарегистрировали в 85 регионах страны. У 25,8% из инфицированных нет ярко выраженных симптомов. Выздоровели и выписались из больниц 11 428 граждан, скончались 290 человек.

В первую тройку по числу зараженных вошли Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Там коронавирусную инфекцию выявили у 4 413, 697 и 462 жителей соответственно.

Также в списке регионов с наибольшим количеством случаев попали Нижегородская, Ростовская, Свердловская, Архангельская, Воронежская области, Красноярский край и Республика Бурятия.

Отметим, что власти страны не планируют вводить режим самоизоляции. В противном случае это может негативно сказаться на экономике страны. Меры по борьбе с инфекцией будут точечными.

В Министерстве здравоохранения рассказали, что эффект от ограничений развивается с отставанием. По прогнозам специалистов, эпидемиологическая обстановка в России улучшится менее чем через две недели.

Чтобы обезопасить себя от COVID-19, достаточно соблюдать элементарные правила: носить средства защиты в магазинах и общественном транспорте и избегать мест массового скопления людей.



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