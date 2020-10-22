 

“Чудесно, что вы решили родить”. Фаны жены Преснякова Подольской комментируют ее пост

22.10.2020, 10:20, Новости дня

Российская певица Наталья Подольская на своей странице в Instagram разместила архивное фото, на котором запечатлена с округлившимся животом. Певица позировала в купальнике и облегающем пляжном платье.

“Всем прекрасного дня. Фото сделано в августе… Очень стало недоставать солнышка. Заряжаюсь от фото”, – написала она.

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Всем прекрасного дня * фото сделано в августе … очень стало недоставать солнышка * заряжаюсь от фото ..

Публикация от Наталья Подольская (@nataliapodolskaya) 21 Окт 2020 в 10:36 PDT

“Мне кажется, вы уже вечность беременны”, – отметила подписчица fabiani_di.

“Дети – это счастье. Чудесно, что вы решили родить, Наталья. Храни вас господь”, – прокомментировала iraosobskaya.

В 2010 году Подольская и Пресняков после пяти лет отношений стали мужем и женой. Подольская моложе Преснякова на 14 лет. В 2015 году у супругов родился сын Артемий.

14 августа Подольская сообщила, что беременна во второй раз. 

У Преснякова также есть сын Никита (1991) от гражданского брака с певицей Кристиной Орбакайте.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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