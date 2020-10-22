 

Ничего общего с гриппом COVID-19 не имеет – врач-инфекционист

22.10.2020, 10:20, Новости дня

Коронавирусная инфекция SARS-CoV-2 – длительное заболевание, которое имеет в своем развитии три главных этапа. Об этом член оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса Ольга Голубовская рассказала на брифинге 22 октября, передает корреспондент издания “ГОРДОН”. 

“Мне как врачу не нравится, и это абсолютно неправильно, когда я слышу, в том числе, к сожалению, и от некоторых коллег, которые до сих пор сравнивают это заболевание с гриппом. Ничего общего с гриппом COVID-19 не имеет: ни по нагрузкам на систему здравоохранения, ни по последствиям для больного”, – сказала врач-инфекционист.

По ее словам, в течении болезни можно выделить три этапа: первая неделя – больные себя чувствуют практически здоровыми. 

“Для 80% людей заболевание заканчивается на этой стадии, оно не развивается дальше. Поэтому не нужно впадать в панику, если вы получили позитивный тест. Вполне вероятно, что вы попадете в эти 80%. Но у 10–30% людей заболевание переходит во вторую фазу. Она развивается со второй недели. Это фаза, когда поражение органов и систем осуществляется нашей иммунной системой”, – отметила Голубовская.

На этой стадии лечение направлено на сдерживание шторма иммунной системы против своего организма, объяснила она.

“Очень своеобразное заболевание. И длится эта фаза неделю, две, иногда – три. Дальше болезнь переходит в третью стадию, в так называемый постковидный синдром. На сегодняшний день в мире он интенсивно изучается. Это будет отдельная проблема. Пациенту надо находиться под наблюдением до месяца”, – сказала инфекционист.

По ее информации, после перенесенной болезни человек до месяца может находиться на больничном.

По данным на 22 октября, за время пандемии в Украине COVID-19 заболели 322 879 человек, жертвами болезни стали 6043, 134 898 выздоровели.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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