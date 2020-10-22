Балуха выписали из больницы

22.10.2020, 10:20, Новости дня

Бывшего политзаключенного Кремля, крымчанина Владимира Балуха, которого избили в сентябре, выписали из больницы скорой помощи. Об этом написала в Facebook 22 октября общественная активистка Наталья Лютикова.

“Завершился страшный этап боли и неизвестности. Новый день Володя начнет с реабилитации и подготовки к восстановлению. Ближайшие месяцы его ждет много упражнений, профессиональное лечение в одной из лучших клиник страны, и, я уверена, полное выздоровление”, – отметила она.

Усім, хто хвилювався, молився, вірив і чекав, вітання від Балух Володимир. Велика подяка від Володі за любов і… Posted by Natalya Lyutikova on Kolmapäev, 21. Oktoober 2020

Народный депутат от “Европейской солидарности” Ирина Геращенко 19 октября сообщила, что Балух начал ходить.

Балуха избили в районе Гидропарка в Киеве в ночь на 8 сентября. У него были сломаны рука и ключица, также диагностирована тяжелая черепно-мозговая травма. Вечером 8 сентября его прооперировали, после чего подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Активист находился в медикаментозной коме. 25 сентября Геращенко сообщила, что врачи начали выводить его из этого состояния.

Офис президента потребовал быстрого и полного расследования, не исключив политическую версию нападения: Балух собирался баллотироваться на местных выборах в Киевской области от “Европейской солидарности”.

Вечером 18 сентября полиция сообщила о задержании предполагаемого злоумышленника. Ему инкриминируют преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. По данным правоохранителей, подозреваемый пытался скрыться от полиции.

7 сентября 2019 года крымский активист Балух вернулся в Украину в рамках украинско-российского обмена удерживаемыми лицами. В российских местах несвободы он провел более двух с половиной лет. Адвокаты и правозащитники говорили, что Балух стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который был вывешен во дворе его дома.