 

Омбудсмен объяснила необходимость указания в иске даты и места рождения сторон

22.10.2020, 10:08, Новости дня

Обязательное указание даты и места рождения истца и ответчика при подаче заявлений в суд станет дополнительной гарантией защиты прав невиновных людей, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Ранее СМИ сообщали, что Министерство юстиции подготовило законопроект об обязательном указании в исковом заявлении, судебном приказе и исполнительном документе даты и места рождения истца (взыскателя) и ответчика (должника). Предполагается, что это поможет избежать неточностей, в частности, несправедливого наказания полных тезок людей, в отношении которых приняты санкции.

«Очень надеемся, что такой законопроект будет внесен в Государственную думу и принят. Это будет дополнительной гарантией для того, чтобы невиновный человек не страдал», – передает РИА «Новости» слова Москальковой в эфире «Россия 1».



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