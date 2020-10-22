Константин Хабенский: «На карантине дочки увидели меня при свете дня»

22.10.2020, 10:00, Разное

Константин Хабенский признался, что до карантина у него был такой насыщенный график, что он общался с детьми только по скайпу. Во время самоизоляции «дочки наконец увидели отца при свете дня».

По словам режиссера, до пандемии он уходил, когда его наследницы спали и приходил, когда они уже были в постели. Поэтому карантин очень сблизил Константина Хабенского с семьей, что стало его личным достижением. Он много фантазировал и играл с дочерьми в силу их небольшого возраста. Детей актеру подарила его коллега Ольга Литвинова. Старшей девочке четыре года, а младшей – всего годик. Также у Константина Хабенского есть старший сын, которого ему родила Анастасия Смирнова. Журналистка умерла 12 лет назад, поэтому воспитанием наследника занимается бабушка в Барселоне.

Многие знаменитости на самоизоляции занялись изучением иностранных языков. Однако Константин Хабенский их ряды не пополнил. По словам актера, ему важно было общаться с близкими людьми на родном языке.