Японские ученые начали экспериментировать с лечением рака

22.10.2020, 9:53, Разное

В Японии медики приступили к новому эксперименту по лечению онкологических заболеваний шеи и головы. В рамках клинических испытаний пациентам с раком собираются пересадить искусственно выращенные клетки.

В эксперименте сотрудников университета Тиба и Научно-исследовательского института RIKEN пригасили принять участие 10 пациентов с раком. Им планируют пересадить «естественных киллеров» NKT, полученных искусственным путем из многофункциональных клеток IPS, синтезированных из NKT, но уже человека без онкологических болезней.

По словам медиков, «естественные киллеры» NKT играют основную роль в борьбе с клетками рака. В организме человека они начинают действовать быстрее иммунитета, но из-за малого количества им иногда не удается одолеть онкологию на ранних стадиях. Первые пациенты после пересадки сообщили, что чувствуют себя хорошо. Эксперимент будет длиться в течение двух лет, за это время пациентам пересадят примерно 50 млн клеток.