Регулярные занятия спортом снижают риск госпитализации при COVID-19

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22.10.2020, 9:53, Разное

Регулярная физическая нагрузка примерно на треть снижает риск госпитализации, если человек подхватит COVID-19. В неделю рекомендуется заниматься 75 минут в рамках интенсивной тренировки или же 2,5 часа в случае умеренной.
Результаты научной работы показали, что люди, являющиеся физически активными до инфицирвоания, реже попадают в больницу. С коронавирусом они обычно борются дома, посокльку форма болезни у них не считается тяжелой. Если говорить о том, как пациенты переносили COVID-19, то здесь отличий практически не было. Борьба с инфекцией являлась тяжелой для всех заболевших.

По словам ученых, умеренная физическая нагрузка способна мобилизовать функции организма и привести его в состояние так называемой «готовности» к процессам, активирующимся в случае заражения коронавирусом. Когда мышцы работают, что производятся миокины, которые родственны цитокинам. Последние представляют собой молекулы, отвечающие за реакцию на воспалительный процесс.

Подготовленный организм борется с инфекцией сбалансировано. В результате появляется возможность избежать стадию цитокинового шторма.



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