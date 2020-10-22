 

Максим Виторган: «Я не встречался в «Кофемании» с Константином Богомоловым»

22.10.2020, 9:53, Разное

Актер Максим Виторган не лит вопросы журналистов, которые связаны с его расставанием с Ксенией Собчак. СМИ утверждают, что он ревновал супругу к режиссеру Константину Богомолову еще до развода. Однако артист отрицает, что встречался с нынешним мужем журналистки в «Кофемании».
В начале прошлого года в Сети опубликовали ролик, на котором запечатлено, как человек, напоминающий Максима Виторгана, дерется с режиссером. Актер отказывался говорить об этом, но недавно заявил, что не встречался в московском кафе с Константином Богомоловым.

Поклонников до сих пор интересует, почему Виторган и Собчак развелись. По словам экс-супруга телеведущей, они с ней «противоположные крайности». Например, журналистка является социально-активным человеком, а Максим Виторган не любит часто появляться на людях. Пара пыталась найти баланс, но на их отношениях такие различия в характере все-равно сказались.

Бывшие супруги смогли сохранить дружеские отношения ради общего сына Платона. Артист признается, что строгим родителем у них является Ксения Собчак, а он «мгновенно тает перед сыном». Его новая возлюбленная Нино Нинидзе смеется над слабостью актера в отношении Платона. С ее сыном он способен проявить строгость, а перед своим наследником «не может устоять».



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