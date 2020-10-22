 

На Украине против Порошенко возбудили дело о подготовке госпереворота

22.10.2020, 9:43, Разное

Появились резонансные данные о бывшем лидере Украины Петре Порошенко. Уточняется, что политик стал фигурантом уголовного дела о подготовке нового госпереворота

Депутат Верховной рады сообщил в социальных сетях, что Порошенко и его последователи готовят захват власти, как это было во время событий в 2014 году. Судя по опубликованным сканам документов, уголовное дело было открыто в начале месяца, передает РИА Новости.



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