На Украине против Порошенко возбудили дело о подготовке госпереворота
22.10.2020, 9:43, Разное
Появились резонансные данные о бывшем лидере Украины Петре Порошенко. Уточняется, что политик стал фигурантом уголовного дела о подготовке нового госпереворота
Депутат Верховной рады сообщил в социальных сетях, что Порошенко и его последователи готовят захват власти, как это было во время событий в 2014 году. Судя по опубликованным сканам документов, уголовное дело было открыто в начале месяца, передает РИА Новости.
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