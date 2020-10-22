 

Зеленского обвинили в предательстве национальных интересов в угоду ЕС

22.10.2020, 9:43, Разное

Глава партии “Оппозиционная платформа – За жизнь” Андрей Лесик обрушился с критикой на действующего президента Украины. По его мнению, Владимир Зеленский предал страну в угоду Евросоюзу и НАТО.

“Зеленский сдал национальные интересы с потрохами”, – заявил Лесик. Лидер так и не выполнил ни одного предвыборного обещания. Все действия Киева по прекращению военных действий в Донбассе напоминают хождение по кругу.

Ранее правозащитник Владимир Черемис призвал президента Незалежной написать заявление об уходе. Владимир Зеленский так и не сделал важные шаги для выполнения минских соглашений.

Российский генерал Сергей Липовой объяснил в разговоре с корреспондентом “Дни.ру” бездействие Киева. Владимир Зеленский не отзывает войска с линии соприкосновения из-за Вашингтона.

Как отметил эксперт, глава государства находится в полной зависимости от Соединенных Штатов. Те в свою очередь не заинтересованы в прекращении боевых действий на юго-востоке Украины.

Напомним, в интервью BBC президент Незалежной сказал, что покинет пост, если ему не удастся принести мир в Донбасс. Владимир Зеленский уточнил, что важную роль в решении конфликта сыграет соглашение Украины с Россией.



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