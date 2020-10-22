В Латвии введут комендантский час для русских

22.10.2020, 9:37, Разное

Сейм Латвии единогласно проголосовал за законопроект, предписывающий особый порядок посещения общественных мест для неграждан. Документ предусматривает ограничение доступа к свежему воздуха таким лицам исключительно по чётным числам месяцев с 7:00 до 11:00 и с 18:00 до 20:00. Исключения будут действовать в дни государственных праздников, когда доступ к общественным местам будет свободным.

«Принимая этот закон, мы руководствовались принципами гуманизма. Большинство моих коллег предложили выпускать неграждан на улицу раз в неделю на три часа. В принципе, я лично не против такой меры, но мы сели, подсчитали всё экономически и пришли к выводу, что в указанный период времени можно добраться на работу или с работы. Также при принятии закона мы руководствовались Венской конвенцией по правам заключённых. Ни один пункт не нарушен. Все базовые права человека соблюдены», — заявил депутат Иварс Мирзиньш.

Закон устанавливает штрафные санкции для неграждан, которых обнаружат мобильные патрули. За появление на улице в неположенное время полагается штраф в размере 300 евро, 48 часов общественных работ или 15 суток административного ареста.

На следующей неделе в сейме обсудят почасовую подачу воды и электроэнергии в квартиры и частные дома неграждан.