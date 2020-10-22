 

В Государственную думу внесён законопроект об индексации штрафов

22.10.2020, 9:37, Разное

На пленарном парламента обсуждался внесённый по инициативе Минфина законопроект об индексации штрафов, предусмотренных УК РФ и КоАП РФ в качестве санкций за совершение правонарушений.

По словам эксперта ведомства, доходная часть консолидированного бюджета не достигла тех значений, которые прогнозировались в начале пандемии COVID. Из-за более высокой инфляции и падения национальной валюты (порядка 8%) под удар в первую очередь попали государственные тендеры на модернизацию ведомственных санаториев и оздоровительных баз. Минимальная стоимость работ подрядчиков по госзаказам этого сектора формируются на уровне 6% выше предполагаемых. Для покрытия дефицита размер штрафов, закреплённый в КоАП, планируется индексировать на 8,8 %, в УК — на 1.4 %.

«Обеспечение работоспособности государственного аппарата в нелегкие времена — приоритетная задача правительства. Коллеги из Минфина обратили внимание на неизменные в течение многих лет размеры штрафов, которые, с учётом инфляции рубля уже не удовлетворяют пропорцию соотношения тяжести правонарушений и суровости наказаний. Блестящее решение, которое, я уверен, будет поддержано и народом, и всеми уровнями власти на благо нашей экономики», — прокомментировал инициативу премьер-министр   Михаил Мишустин.

Первое чтение законопроекта состоялось 21 октября. Второе запланировано на 24 октября. Партии уже предлагают внести отдельные изменения. Депутат «Единой России» Николай Валуев считает необходимым освободить от применения индексированных штрафов работников сферы спорта. По мнению политика, обсуждаемые изменения не должны ударить по  спортсменам и тренерам, поскольку их массовый уход из профессии может существенно снизить доходную часть бюджета от штрафов, назначаемых профессиональным клубам за поведение агрессивных фанатов.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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