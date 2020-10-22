Владимир Конкин разрыдался во время съемок программы «Пусть говорят»

22.10.2020, 9:17, Разное

Актер Владимир Конкин, который недавно при трагических обстоятельствах потерял дочь, тяжело переживает утрату. Во время съемок программы «Пусть говорят» он разрыдался за кулисами и не смог выйти в студию, чтобы высказать свою точку зрения.

По словам Владимира Конкина, гибель дочери Софии не случайна. Однако родственники не поддерживают его в этом, а также обвиняют его в тайной связи с директором Еленой Переслени. Как заявил сын Ярослав, отец крутил роман на глазах у жены Аллы. Поэтому родственник не может общаться с Владимиром Конкиным и с людьми, которые «уничтожили» его мать. Ярослав утверждает, что Елена Переслени запрещала артисту видеться с детьми и лезла в его личную жизнь.

Директор Владимира Конкина отрицает все обвинения в свой адрес и не понимает, почему СМИ поднимает эту тему. Елена Переслени уверена, что сейчас нужно заниматься раскрытием дела, которое касается гибели дочери актера, а не «копаться в грязном белье». Она думает, что своими раздорами семья намерено сводит 69-летнего артиста в могилу. Директор убеждена, что всех интересует вопрос наследия отца.

Всю эту информацию Владимир Конкин слушал, сидя за кулисами. У него случилась истерика, поэтому актер не смог сам высказаться. По словам невестки, Ярослав ждет первого шага от отца. У него есть достаточно серьезная обида, так как несколько лет назад пьяный Владимир Конкин выстрелил в него, приняв за вора. Ранение было не серьезное, но отношения между родными людьми разладились. Кроме этого, спустя время у ее мужа случилась беда – его парализовало. На протяжении долгого времени он был прикован к инвалидной коляске, а врачи утверждали, что Ярослав не сможет ходить. Даже в этой ситуации артист не поинтересовался, как у сына дела и не спросил, не нужна ли помощь его троим детям и супруге в тяжелый период.