 

Ксения Собчак рассказала о связи Богомолова с «проклятием Достоевского»

22.10.2020, 9:17, Разное

Российская телеведущая и журналистка Ксения Собчак сообщила, что ее мужа Константина Богомолова преследует «проклятие Достоевского». Режиссеру не удалось поставить в театре заключительную сцену из романа «Бесы», а автора произведения при жизни подвергли цензуре.
Во времена царской России, а затем и советской власти было выпущено несколько собраний сочинений Достоевского. Но всех их объединяло то, что из «Бесов» вырезали последнюю главу. Супругу Ксении Собчак просто не удалось поставить ее в театре, поскольку работник, ответственный за занавес, опустил его до финала. Об этом журналистка написала в Instagram.

Премьера Константина Богомолова по мотивам произведения Достоевского «Бесы» является одной из самых ожидаемых постановок. Стоимость билетов достигает 50 000 рублей. Кроме того, спектакль в удаленном виде должен посетить экс-помощник президента РФ Владислав Сурков. Он прочитает фрагмент из романа.



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