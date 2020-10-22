 

Белорусов предупредили о подготовке в вооруженному подавлению протестов

22.10.2020, 8:54, Разное

Аналитик Максим Стефанович проанализировал эфир государственного телевидения Белоруссии и пришел к выводу, что телеканалы готовят своих зрителей к скорым переменам. Большинству протестующих они явно не понравятся.

Все чаще в эфире слышны оскорбления и откровенные угрозы в адрес оппонентов действующему режиму. А ключевой мыслью, которую пытались донести до зрителей ведущие, оказалось заявление о якобы радикализации протеста.

Все это может указывать на то, уверены аналитики, что народ осторожно подводят к мысли о необходимости жесткого разгона протестов. Людей хотят убедить в том, что на улицы выходят только бандиты, которых необходимо срочно усмирить, в том числе и с применением оружия, если это понадобится.

После того, как Александр Лукашенко объявил о своей победе на выборах президента страны, а государственное телевидение фактически стало на его сторону в информационном противостоянии с недовольными, многие люди перестали видеть в телевидении источник информации. Новые данные они предпочитают черпать из интернета.

Тем не менее, эксперты признают, что именно госканалы могут дать понять, какие настроения царят во власти. И то, что аналитики увидели в эфире в последние дни, говорит о готовности официального Минска действовать жестко.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.09 / Мнение: В России уменьшилось количество «великодержавников»

20.07 / Скандалы: Особенности национального карантина

02.08 / Симпатия российского «отца в декрете» к Китаю

22.08 / Мнение: Штраф за гомофобию

03.09 / Маска, я тебя знаю: Кейт Бланшетт, Тильда Суитон и другие звезды на церемонии открытия Венецианского кинофестиваля

27.07 / Илон Маск ответил на угрозы обещавшего отрезать ему гениталии Джонни Деппа

30.06 / Путин призвал россиян проголосовать по поправкам к Конституции, но не упомянул обнуление своих сроков

29.07 / Карпович заняла место Разумовской в сериале с Прилучным

19.07 / Гражданство через инвестиции

17.09 / Анна Нетребко заразилась коронавирусом: “Уже пять дней в больнице с пневмонией”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска