Белорусов предупредили о подготовке в вооруженному подавлению протестов

22.10.2020, 8:54, Разное

Аналитик Максим Стефанович проанализировал эфир государственного телевидения Белоруссии и пришел к выводу, что телеканалы готовят своих зрителей к скорым переменам. Большинству протестующих они явно не понравятся.

Все чаще в эфире слышны оскорбления и откровенные угрозы в адрес оппонентов действующему режиму. А ключевой мыслью, которую пытались донести до зрителей ведущие, оказалось заявление о якобы радикализации протеста.

Все это может указывать на то, уверены аналитики, что народ осторожно подводят к мысли о необходимости жесткого разгона протестов. Людей хотят убедить в том, что на улицы выходят только бандиты, которых необходимо срочно усмирить, в том числе и с применением оружия, если это понадобится.

После того, как Александр Лукашенко объявил о своей победе на выборах президента страны, а государственное телевидение фактически стало на его сторону в информационном противостоянии с недовольными, многие люди перестали видеть в телевидении источник информации. Новые данные они предпочитают черпать из интернета.

Тем не менее, эксперты признают, что именно госканалы могут дать понять, какие настроения царят во власти. И то, что аналитики увидели в эфире в последние дни, говорит о готовности официального Минска действовать жестко.