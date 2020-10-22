Появились подробности обвинения заподозренного в шпионаже украинца

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22.10.2020, 8:54, Новости дня

Бывший украинский футболист Василий Василенко, задержанный в Москве по делу о шпионаже, пытался вывезти военные комплектующие, разработанные при СССР, сообщил информированный источник.

«Изначально Василенко задержали в рамках дела о покушении на контрабанду секретного оборудования. Он приехал в Россию от украинской юридической компании, которая имеет отношение к министерству обороны Украины, имеет с министерством тендерные отношения», – рассказал РИА «Новости» источник. 

Планировалось, что бывший футболист за вознаграждение приобретет списанное в РФ крупногабаритное военное оборудование, о продаже которого стало известно через интернет. 

«Данное оборудование было разработано в СССР в 1960-х, оно до сих пор закупается у РФ многими странами, огневой мощи не имеет. Василенко был задержан в Москве, позже его обвинили в шпионаже в пользу министерства обороны Украины», – сказал источник, отметив, что задержанный своей вины не признает. 

Ранее сотрудники ФСБ установили причастность бывшего украинского футболиста Василия Василенко к шпионажу в пользу Украины, обвиняемый арестован в Москве. 

Василенко арестовали еще в октябре прошлого года по обвинению в покушении на контрабанду опасных веществ, оружия или культурных ценностей. Позже задержание украинца продлили уже по делу о шпионаже, за который ему грозит вплоть до 20 лет лишения свободы.



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