«Черные саркофаги» из прошлого

22.10.2020, 8:56, Разное

Предыстория таинственных «черных саркофагов» началась в 1985 году, когда школьный учитель поселка Шуконское Архангельской области Владимир Гербель дал задание ученикам сделать поделки из коры. Ничего в этом не было примечательного, если не сказать, что Сережа Радько принес фигурку из какого-то окаменевшего дерева.

Пропажа людей после нахождения «черных саркофагов»

Оказалось, что он нашел на берегу Двинской губы, в трех километрах от поселка, черную колоду в два с половиной метра длиной, от нее и отколупал ножиком деревяшку для своей поделки. Владимир Гербель хотел посмотреть ту загадочную колоду, но так и не собрался это сделать. А вот Сережа вскоре странным образом пропал и больше его никто никогда не видел.

Следующими жертвами «черных саркофагов» стали рабочие, которые занимались очисткой русла старой ладожской гидросистемы и нашли две подобные черные колоды – двое мужчин после этого пропали. На протяжении десятка лет такие загадочные саркофаги находили не только в Архангельской, но и Мурманской, Вологодской областях, Карелии, в Республике Коми. И всегда эти находки сопровождались исчезновениями людей. Однако до 1995 года никто не связывал эти два факта воедино.

19 февраля того года шестеро мужчин из деревни Дивья отправились на подледный лов и… пропали. Их искали несколько дней, но обнаружили только снасти и личные вещи рыболовов, причем создавалось впечатление, что мужчины пробурили лунки, установили удочки и… исчезли. Причем кругом ни полыньи, ни единой трещинки на люду – мистика да и только! Но еще более мистическими показались следователю, который вел это дело, шесть «черных саркофагов», которые нашли в реке уже в апреле, когда сошел лед.

Совпадение количества этих черных ящиков и пропавших рыбаков натолкнуло следователя на мысль поинтересоваться, а не было ли подобных случаев где-то еще. Ответы следственных органов его ошеломили: почти все, кто находил эти проклятые саркофаги, потом загадочным образом исчезали.

Тайна «черных саркофагов» приоткрывается

Но понять, что за связь между этими ящиками, которым, как определил анализ, было около 300 лет, не удавалось. Помог, как говорится случай, когда в 1998 году очередной черный ящик в воде нашел дайвер и подводный археолог, морской офицер Николай Маевский, чудом оставшийся живыми после такой находки.

Во время одного из погружений в воды Финского залива, в районе Приморска им был обнаружен на дне очередной «черный саркофаг». Обрадовавшись такой удаче, моряк обвязал колоду бечевками и попытался вытащить ее из-подо льда с помощью своего «Москвича», но это не удавалось, отчего Маевский решил использовать иную тактику, но для этого нужно было расширить прорубь под стропы. С этой целью он взял пневмоперфоратор и приступил к работе.

В какой-то момент, черная колода вдруг задымилась, а потом и вовсе зафонтанировала. От неожиданности Николай вместо того, чтобы выключить перфоратор, наоборот добавил подачу воздуха, отчего механизм буквально взревел, а сверло с хрустом проломило колоду, после чего из отверстия полетели ошметки красного цвета, а по воде потянулся кровавый след.

А потом… показалось существо, видимо заключенное в этом черном дереве, оно было совершенно без растительности на лице и полное злобы и боли. Это существо судорожно открывало и закрывало рот, при этом смотрело на Николая так, как смотрят вампиры из гробов на свои жертвы. Это подтверждал взгляд, который гипнотической силой сковывал волю офицера и буквально притягивал к себе.

Моряк попытался оттолкнуть страшную колоду опять в воду, но существо успело схватить мужчину за запястье и сжать с такой силой, что Николай стал терять сознание, тем более под рукой этой твари резина гидрокостюма стала на глазах таять – и вскоре в воду хлынула кровь уже самого Маевского. Существо явно стремилось поглотить свою жертву. Из последних сил Николай поднял перфоратор и, включив его на полную мощность, вонзил в тело этого жуткого монстра. В результате Маевский остался жив, правда, потерял руку. Как установили медики, плоть и кость руки моряка была полуразрушена каким-то загадочным растворителем…

Теории происхождения «черных саркофагов»

Ученые и в особенности независимые исследователи тут же выдвинули несколько версий происхождения этих черных колод, которые находили на дне водоемов во многих местах. Уфологи посчитали, что это могли быть своеобразные капсулы с пришельцами. Более мистически настороженные исследователи даже заговорили о вампирах, а академическая наука постаралась найти разгадку в том времени, когда создавались эти жуткие саркофаги – 300 лет назад. И вот что ученые нашли.

Оказывается, об этом писал в 1653 году в своей книге «Чудеса и знамения» монах Игнатий Курлятев:

«А дабы избежать телесных бедствий и самой смерти, инородцами был учинен мерзостный способ. Охочих до этой мерзости людей особо снаряжали, а в жилы им пускали каменную кровь, после чего помещали в выделанные дубовые колоды, закинув потом их на дно водоемов. И жить они там, не умирая, могли годы, а то и столетия, правда, по воскрешении нуждались в живой плоти».

Мы не знаем, кто такие эти инородцы, каким образом они снаряжали желающих законсервировать себя на столетия, и что такое каменная кровь, но, судя по всему, на Руси в то время знали способ погружения человека в анабиоз без глубокого охлаждения живых тканей, как это практикуют сегодня. И таким образом незваные гости из прошлого ждали своего воскрешения, когда окаменевшие от времени и воды «черные саркофаги» выносило на берег. И вот тут им нужна была живая плоть, чтобы вновь восстать из пепла…

Не с этими ли страшными саркофагами связаны многочисленные исчезновения людей, поскольку монах Игнатий Курлятев, к сожалению, не пишет, насколько массовой была такая практика и сколько еще черных колод покоится на дне водоемов до сих пор?

Загадкой для нас остается сам механизм воскрешения и что, в конечном счете, возникает, когда монстр из черного ящика поглощает свою жертву. Кем он становится, куда девается потом – тайна за семью печатями, однако, если учесть, что «черные саркофаги» еще не перевелись, то есть надежда, рано или поздно, но разгадать ее. Надежда, конечно, небольшая, поскольку никто, надо полагать, средств на поиски «черных саркофагов» выделять не станет, тут нужно работать на чистом энтузиазме. А потому находить загадочные колоды будут опять-таки случайные люди. Находить и… пропадать, потому что, возможно, даже не люди, а сами сущности этих саркофагов ищут (притягивают) свою жертву силой мысли. Если это так, то они просто не подпустят к себе ученых, зато будут безнаказанно и, главное, тайно выходить из своего анабиоза, превращаясь в неизвестно что…