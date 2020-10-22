Мнение: Э – Экономный

22.10.2020, 8:30, Разное

На церковной службе в Лас-Вегасе во время сбора денег в корзину для пожертвований агент Дональд достал из кармана несколько купюр по 20 долларов, пересчитал и, видимо решив, что для церкви такая сумма слишком велика, быстро припрятал одну купюру обратно в карман.

Россия совсем уже перестала платить агенту Дональду, приходится каждую 20-ку экономить.

По наводке вот отсюда https://amarok-man.livejournal.com/5523700.html