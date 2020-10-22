 

Истец Шарий обратил в суд с просьбой запретить Партию Шария

22.10.2020, 8:20, Новости дня

В Окружной административный суд города Киева поступил иск с просьбой запретить Партию Шария. Истцом указанный Виктор Шарий, сообщили в пресс-службе суда 21 октября.

Среди других требований иска – признать противоправной бездеятельность Министерства юстиции Украины относительно непринятия решения о запрете указанной партии.

Истец отметил, что он не является членом партии, не работает в ней и не входит в состав руководящих органов партии и считает, что использование его фамилии в названии партии не должно происходить без его согласия.

Сейчас судом решается вопрос открытия производства по административному делу.

Партия Шария” основана блогером Анатолием Шарием, который с 2014 года критикует события в Украине после Евромайдана и украинскую власть. В 2019 году он баллотировался в Верховную Раду по спискам Партии Шария, однако Центральная избирательная комиссия отказала ему в регистрации. Причиной называлось получение от правоохранительных органов сведений о том, что кандидат не проживал в Украине в течение последних пяти лет.

В октябре журналисты Bihus.info обвинили партию в подкупе телевизионных экспертов и политологов за положительные упоминания Шария и его партии на телевидении.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.07 / Омбудсмен заявил о нарушении митингующими в поддержку Фургала прав жителей Хабаровска

13.08 / После выбора Харрис Байден собрал на свою кампанию 26 млн долларов за 24 часа

03.07 / В Сети появилось снятое перед смертью видео блогерши Тропицель

26.06 / Fox News – гора Рашмор под прицелом вандалов — губернатор Южной Дакоты обещает не дать памятник в обиду

24.09 / Т-90А сорвали наступление «противника» под Волгоградом на учениях «Кавказ»

13.08 / Раскрыты похищающие данные по всему миру русскоязычные хакеры

19.10 / В Роспотребнадзоре назвали ситуацию с коронавирусом в РФ напряженной

09.07 / В Евросоюзе назвали исторической ошибкой переговоры о вступлении Турции в ЕС

28.06 / В Польше стартуют президентские выборы

31.07 / По делу о ДТП в Крыму задержан организатор перевозки микроавтобусом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска