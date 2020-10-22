Истец Шарий обратил в суд с просьбой запретить Партию Шария

22.10.2020, 8:20, Новости дня

В Окружной административный суд города Киева поступил иск с просьбой запретить Партию Шария. Истцом указанный Виктор Шарий, сообщили в пресс-службе суда 21 октября.

Среди других требований иска – признать противоправной бездеятельность Министерства юстиции Украины относительно непринятия решения о запрете указанной партии.

Истец отметил, что он не является членом партии, не работает в ней и не входит в состав руководящих органов партии и считает, что использование его фамилии в названии партии не должно происходить без его согласия.

Сейчас судом решается вопрос открытия производства по административному делу.

Партия Шария” основана блогером Анатолием Шарием, который с 2014 года критикует события в Украине после Евромайдана и украинскую власть. В 2019 году он баллотировался в Верховную Раду по спискам Партии Шария, однако Центральная избирательная комиссия отказала ему в регистрации. Причиной называлось получение от правоохранительных органов сведений о том, что кандидат не проживал в Украине в течение последних пяти лет.

В октябре журналисты Bihus.info обвинили партию в подкупе телевизионных экспертов и политологов за положительные упоминания Шария и его партии на телевидении.