Боевики на Донбассе обстреляли из гранатометов пригород Авдеевки – штаб ООС

Ранкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 8.00 22 жовтня 2020 року

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statementРанкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 8.00 22 жовтня 2020 рокуСлава Україні!Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою українськими захисниками. Минулої доби, 21 жовтня, російсько-окупаційні війська п’ять разів порушили домовленості, що вступили в дію 27 липня 2020 року.Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї неподалік населеного пункту Лебединське. Ще два факти порушення режиму припинення вогню зафіксовано у передмісті Авдіївки, де в обідній та у вечірній час ворог застосовував гранатомети різних систем.У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" у вечірній час доби противник зі стрілецької зброї вів обстріл позиції Об’єднаних сил поблизу населеного пункту Артема. Аби придушити вогневу активність ворога, зберегти власне життя і здоров'я, наші воїни відкрили вогонь у відповідь, що змусило противника припинити обстріл.Бойових втрат і поранень серед українських захисників не було.Втрати противника уточнюються.Окрім того, вчора у районі населених пунктів Мар’їнка та Авдіївка задокументовано проліт ворожого БПЛА типу «Орлан-10» без перетину лінії розмежування. Засоби радіоелектронної боротьби Об’єднаних сил подавили безпілотник противника, що унеможливило його подальше використання.Від початку поточної доби, 22 жовтня, збройні формування Російської Федерації 2 рази порушили режим припинення вогню. Так, у районі Новолуганського ворог застосував автоматичний станковий гранатомет, а поблизу Артема – стрілецьку зброю. На цю вогневу провокацію противника підрозділи Об’єднаних сил відкрили вогонь у відповідь.На інших ділянках відповідальності українських підрозділів по всій лінії розмежування спостерігається тиша.Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає.Ситуація у районі проведення операції залишається контрольованою українськими захисниками.Слава Україні!

Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Kolmapäev, 21. Oktoober 2020