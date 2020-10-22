Боевики на Донбассе обстреляли из гранатометов пригород Авдеевки – штаб ООС
22.10.2020, 8:20, Новости дня
За прошедшие сутки, 21 октября, боевики на Донбассе пять раз нарушили режим тишины. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил в Facebook.
В частности, боевики открыли огонь из стрелкового оружия недалеко от населенного пункта Лебединский Донецкой области. Еще два нарушения тишины зафиксировали пригороде Авдеевки, где в обеденное и в вечернее время боевики применяли гранатометы различных систем.
Вечером противник из стрелкового оружия вел обстрел позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Артем Луганской области. Украинские военные открыли огонь в ответ, что заставило противника прекратить обстрел.
Боевых потерь и ранений среди украинских защитников не было. Потери боевиков уточняются.
Кроме того, 21 октября в районе населенных пунктов Марьинка и Авдеевка (Донецкой области) задокументирован пролет вражеского беспилотника типа “Орлан-10″» без пересечения линии разграничения.
С начала текущих суток, 22 октября, боевики два раза нарушили режим прекращения огня. Так, в районе Новолуганского Донецкой области противник применил автоматический станковый гранатомет, а вблизи Артема – стрелковое оружие. На эту огневую провокацию противника подразделения Объединенных сил открыли огонь.
Ранкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 8.00 22 жовтня 2020 року
#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statementРанкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 8.00 22 жовтня 2020 рокуСлава Україні!Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою українськими захисниками. Минулої доби, 21 жовтня, російсько-окупаційні війська п’ять разів порушили домовленості, що вступили в дію 27 липня 2020 року.Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї неподалік населеного пункту Лебединське. Ще два факти порушення режиму припинення вогню зафіксовано у передмісті Авдіївки, де в обідній та у вечірній час ворог застосовував гранатомети різних систем.У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" у вечірній час доби противник зі стрілецької зброї вів обстріл позиції Об’єднаних сил поблизу населеного пункту Артема. Аби придушити вогневу активність ворога, зберегти власне життя і здоров'я, наші воїни відкрили вогонь у відповідь, що змусило противника припинити обстріл.Бойових втрат і поранень серед українських захисників не було.Втрати противника уточнюються.Окрім того, вчора у районі населених пунктів Мар’їнка та Авдіївка задокументовано проліт ворожого БПЛА типу «Орлан-10» без перетину лінії розмежування. Засоби радіоелектронної боротьби Об’єднаних сил подавили безпілотник противника, що унеможливило його подальше використання.Від початку поточної доби, 22 жовтня, збройні формування Російської Федерації 2 рази порушили режим припинення вогню. Так, у районі Новолуганського ворог застосував автоматичний станковий гранатомет, а поблизу Артема – стрілецьку зброю. На цю вогневу провокацію противника підрозділи Об’єднаних сил відкрили вогонь у відповідь.На інших ділянках відповідальності українських підрозділів по всій лінії розмежування спостерігається тиша.Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає.Ситуація у районі проведення операції залишається контрольованою українськими захисниками.Слава Україні!
Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Kolmapäev, 21. Oktoober 2020
В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.
6 сентября, на 42-й день перемирия, боевики на Донбассе прицельно обстреляли украинские позиции в Донецкой области, был ранен военнослужащий. В тот же день в Луганской области в результате обстрела боевиками погиб еще один украинский военнослужащий.
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