В Винницкой области в результате отравления газом умерли два ребенка
22.10.2020, 8:20, Новости дня
21 октября в селе Голодьки Хмельницкого района Винницкой области в частном жилом доме были найдены тела трех погибших и одного человека без сознания. Об этом сообщил пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины.
Двое из погибших – дети 2015-го и 2017 года рождения Одного из членов семьи госпитализировали.
В сообщении отмечено, что признаков пожара не обнаружено, предполагаемая причина смерти людей – отравление природным газом.
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