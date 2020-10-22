В Винницкой области в результате отравления газом умерли два ребенка

22.10.2020, 8:20, Новости дня

21 октября в селе Голодьки Хмельницкого района Винницкой области в частном жилом доме были найдены тела трех погибших и одного человека без сознания. Об этом сообщил пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины.

Двое из погибших – дети 2015-го и 2017 года рождения Одного из членов семьи госпитализировали.

В сообщении отмечено, что признаков пожара не обнаружено, предполагаемая причина смерти людей – отравление природным газом.