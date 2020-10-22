Роспотребнадзор проверил продукты питания на наличие COVID
22.10.2020, 8:10, Новости дня
Эксперты Роспотребнадзора не обнаружили образцы коронавируса в продуктах питания, информирует пресс-служба организации.
Роспотребнадзор «продолжает мониторинг по обследованию объектов окружающей среды на наличие вируса SARS-CoV-2», на данный момент «положительных находок новой коронавирусной инфекции в продуктах питания не обнаружено», передает ТАСС.
При этом образцы коронавируса обнаружили в 170 смывах из исследованных более 135 тыс. с поверхностей в медицинских организациях, на торговых и транспортных объектах.
Ранее живой коронавирус обнаружили на упаковке замороженной рыбы в Китае.
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