 

США обвинили Россию в получении доступа к данным избирателей

22.10.2020, 8:10, Новости дня

Информация о регистрации американских избирателей попала в руки Ирана и России, сообщил директор национальной разведки США Джон Рэтклифф.

«Мы хотели бы предупредить публику: мы определили, что два зарубежных действующих лица – Иран и РФ – предприняли конкретные действия, чтобы повлиять на общественное мнение в связи с нашими выборами. Мы подтвердили, что Иран и отдельно от него РФ получили некоторую информацию о регистрации избирателей», – цитирует РИА «Новости» Рэтклиффа.

Он подчеркнул, что эти данные могут использоваться иностранными действующими лицами, для того, чтобы пытаться сообщать зарегистрированным избирателям информацию, которая «создаст сомнения, посеет хаос и подорвет доверие к выборам».

Также Рэтклифф заявил, что Иран распространил видео о мошенническом голосовании. При этом он отметил, что нацразведка не видела таких действий со стороны России, однако в США знают, что Москва получила «некоторую информацию об избирателях, как и в 2016 году».

«Будьте уверены, что мы готовы к возможности действий со стороны этих (стран), враждебных демократии», – подчеркнул он.

Ранее Рэтклифф сообщил о более масштабном иностранном влиянии на членов Конгресса, чем это предполагалось ранее.

Кандидат президенты США от демократов Джо Байден озвучивал «послание» российскому лидеру Владимиру Путину, в котором поднимал тему «вмешательства» Москвы в американские выборы. 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.10 / ВОЗ назвала процент заразившихся коронавирусом жителей Земли

10.09 / Трамп продлил режим ЧП из-за угрозы вмешательства в выборы

15.08 / Ефремова выписали из больницы

07.07 / США объявили о санкциях против Китая

30.06 / Мадуро выдворяет посла ЕС из Венесуэлы

06.08 / Цены на нефть изменились разнонаправленно после роста в среду

22.10 / Верещук: Однажды у меня было девять телеэфиров в день

10.07 / Мишустин поручил проработать продление трассы Москва – Казань до Екатеринбурга

22.07 / Сотрудника кофейни Starbucks в США задержали за плевки в напитки полицейских

18.10 / Число трудовых мигрантов в Москве сократилось на 40%

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска