 

Нефть подешевела на опасениях вокруг спроса на топливо

22.10.2020, 8:10, Новости дня

Стоимость нефти снижается в четверг утром на неопределенных перспективах спроса на топливо, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.53 цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,65% – до 41,46 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,75%, до 39,73 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Снижение цен на черное золото в четверг обусловлено пессимизмом инвесторов вокруг перспектив восстановления спроса на топливо в свете распространения коронавируса. В среду минэнерго США сообщило, что запасы бензина в США выросли за неделю, завершившуюся 16 октября, на 1,9 млн баррелей, или на 0,8%, до 227 млн баррелей. Аналитики прогнозировали снижение показателя на 1,8 млн баррелей.

При этом ведомство сообщило о снижении запасов нефти в США на 1 млн баррелей, или на 0,2%, до 488,1 мла баррелей.

«Последний отчет минэнерго показал неожиданный рост запасов бензина. … Спрос на бензин довольно низкий», – сказал Reuters глава отдела исследований в сырьевом секторе National Australia Bank Лахлан Шо.

Давление на рынки также оказывают перспективы увеличения предложения нефти по мере роста добычи сырья в Ливии. Ранее в октябре ливийская Национальная нефтяная компания (National Oil Corporation, NOC) объявила о прекращении действия режима форс-мажора на крупнейшем месторождении страны – Шараре, введенного ранее в связи с боевыми действиями. После этого добыча на месторождении начала быстро восстанавливаться и по состоянию на четверг достигла 110 тыс. баррелей в сутки, а общая добыча страны – 0,5 млн баррелей в день.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.10 / Путин спрогнозировал развитие политической системы России

04.07 / В Германии предложили снова ввести воинскую повинность

12.08 / Три человека погибли при крушении поезда в Шотландии

26.08 / Журналистов арестовали за вымогательство у сотрудника ГИБДД в Подмосковье

20.07 / В мире: Коронавирус заставил соседей умолять Россию о помощи

06.07 / Le Monde – труды гонконгских демократов исчезли из библиотек из-за нового закона о безопасности

23.10 / Путин уволил первого замдиректора ФСБ. Он занимал эту должность 17 лет

08.10 / Путин призвал прекратить боевые действия в Карабахе

16.10 / Экс-адвоката Ефремова Эльмана Пашаева госпитализировали из-за проблем с дыханием

28.09 / В Беларуси прошла “народная инаугурация Тихановской”: около 100 тыс. участников, более 260 задержанных

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска