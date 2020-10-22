 

Маша Распутина рассказала о рецепте напитка для сохранения красоты

22.10.2020, 7:53, Разное

Российская певица Маша Распутина раскрыла рецепт напитка, помогающего ей сохранять красоту и молодость даже в возрасте 56 лет. Артистка не обращается к хирургам, чтобы те ей провели пластическую операцию, а все делает своими силами.
Исполнительница отметила, что каждое свое утро начинает с приема теплой воды натощак. При этом употребляет она талую жидкость, поскольку от нее намного больше пользы. В один стакан Маша Распутина добавляет до 50 капель перекиси водорода. Данный метод ей когда-то посоветовал доктор Неумывакин.

Однако перекись водорода можно заменить лимонным соком, обладающим свойством антисептиков. Он прекрасно борется с инфекциями в организме. Также водой и перекисью Маша Распутина промывает нос, а после поездок для этой процедуры она использует мыльный раствор. Кроме того, для сохранения красоты певица советует употреблять овощи, зелень и фрукты.



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