Телеведущая из Британии сделала себе для фотосессии бикини из защитных масок

22.10.2020, 6:53, Разное

Британская телеведущая Лиззи Канди смастерила себе бикини, воспользовавшись исключительно защитными масками. Фотоснимок, на котором она была запечатлена в необычном костюме, впоследствии был опубликован на ее странице в Instagram-аккаунте.

Во время карантина из-за пандемии Лиззи Канди и ранее публиковала подобные фотографии в купальниках, из-за чего некоторые подписчики ее осуждали. Но данный откровенный снимок вызвал волну негодования. Некоторые пользователи Сети предупреждали, чтобы телеведущая не перепутала «трусы с маской для лица». Иных возмутило поведение Лиззи Канди, когда многие люди страдают из-за коронавируса.

Стоит отметить, что ранее подобные наряды, сделанные из защитных масок, уже фигурировали в СМИ. Так, 27-летняя фотомодель журнала Playboy Ясмин Сантос создала для фотосъемок похожий костюм. Затем в этом «бикини» она пришла на пляж, посетители которого с недоверием смотрели на ее поведение, но все же привыкли к присутствию модели.