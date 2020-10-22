Из-за климатических изменений океан забирает у британцев всё больше домов

22.10.2020, 6:35, Новости дня

В британской деревне Хейсборо на восточном побережье Норфолка всего за 20 лет стало на 35 домов меньше. Причина в том, что прибрежные скалы здесь стали очень быстро разрушаться. По словам учёных, эрозия за последние годы заметно ускорилась на фоне изменений климата — и это стало главной угрозой для 17 миллионов человек, живущих в непосредственной близости к британскому побережью, передаёт Euronews.

Британские скалы быстро разрушаются. И здесь, в средневековой деревне Хейсборо на английском восточном побережье Норфолка, всего за два десятилетия стало на 35 домов меньше. Учёные говорят, что эрозию ускорило изменение климата.

МАЛКОЛЬМ КЕРБИ, активист: Ты чувствуешь себя так, словно тебя лишили человечности. Она исчезла!

Это аэрофотосъёмка 2005 года показывает общину, отчаянно просящую о помощи. С тех пор в Хейсборо море унесло ещё больше домов.

МАЛКОЛЬМ КЕРБИ: Люди звонили мне и говорили: «Керби, сходи, посмотри! Ещё десяти метров больше нет».

Малкольм Керби хорошо знает эту береговую линию, десятилетиями он сражается за неё.

МАЛКОЛЬМ КЕРБИ: Самая большая проблема во всей этой истории с побережьем — это вопиющая нехватка финансирования.

Эрозия для жителей в этих краях — дело привычное. Но люди в Хейсборо заметили, как она ускоряется.

ЛЮК ХАНРАХАН, корреспондент Euronews: Восточное побережье особенно уязвимо. Вы можете видеть, насколько хрупка эта песчаная почва. Ещё неделю назад весь этот участок земли был частью утёса — теперь он лежит на пляже.

Доктор Софи Дэй изучает социально-политические проблемы адаптации к изменению климата и то, как лучше всего подготовить местное население. Она говорит, что речь здесь идёт о климате и социальной несправедливости.

СОФИ ДЭЙ, Университет Восточной Англии: Это принесло Хейсборо много проблем. Основная из них — люди теряют свои дома. В прямом смысле. Мы должны быть готовы к этому и понимать, как подготовить население в долгосрочной перспективе к тому, чтобы не отчаиваться и справиться с подобным.

Правительство обновило свою стратегию борьбы с наводнениями и прибрежной эрозией в начале этого года и заявило, что изучит возможность переселения тех, кто находится в зоне риска. Но в настоящее время на это власти не выделяют средств.

ЛЮК ХАНРАХАН: Такие общины, как деревня Хейсборо, находятся «на передовой» береговой эрозии в этой стране — каждый год здесь исчезает до четырёх метров земли. И темп «природного естественного отбора» только ускоряется. Комитет по изменению климата говорит, что если не будут приняты меры, земля, на которой в настоящее время стоит 100 тысяч домов, просто исчезнет в океане.

Около 18 тысяч километров материковой береговой линии Великобритании сочли уязвимой для морских наводнений и оползней. Эрозия стала главной угрозой для 17 миллионов человек, живущих в непосредственной близости к британскому побережью.