Мнение: Патриотическая трагедия

22.10.2020, 6:25, Разное

Сегодня посмотрел очередной антироссийский фильм – “Выживший” с Ди Каприо. Снова наплевал нам в душу проклятый Голливуд! Причем, что особенно бесит – наплевал в этот раз, скорее всего, даже не заметив. Просто, что называется, на автомате.

Но для начала – одно небольшое недоумение по поводу российской публики. Ей-богу, уж на что я привычен ко всему, но степень озабоченности россиян вопросами анального секса всякий раз ставит меня в тупик. Вот и по поводу “Выжившего”: едва фильм вышел на экраны, как я уже раз двадцать прочел в своей ленте однотипные отзывы – что “в новой ленте “Выживший” медведь насилует Ди Каприо в зад, уа-хаха!!” И дальше практически любой посмотревший фильм в своих отзывах-рецензиях непременно рассказывал про “половой акт с медведем” как о едва ли не основном содержании всего зрелища. Дошло до того, что даже любимый мною критик Юрий Гладильщиков уже в своей рецензии был вынужден треть ее содержания посвятить “разоблачению мифа” про “анальный эпизод с медведем”. Юрий долго на пальцах объяснял всем нашим озабоченным, что в фильме, вне всякого сомнения, Ди Каприо пал жертвой не медведя, а медведицы, которая защищала своих медвежат, и уже потому ни о каком сношении не могло бы быть и речи!

Слабый голос человека Гладильщикова был, очевидно, гласом вопиющего в пустыне. В нашей, что характерно, ЛЕДЯНОЙ пустыне.

Но вот что скажу я, отсмотрев-таки фильм, положа руку на сердце: если бы я не видел всех этих грязных отзывов похотливых сограждан, мне бы, друзья, непосредственно в зале и в голову бы не пришли вообще никакие “анальные” ассоциации! Эпизод со зверем в “Выжившем” – дико страшный; я до этого не имел представления, что такое гризли в деле, насколько он могуч в сравнении с человеком. Даже при минимальной идентификации с героем тебя затапливает ужас и запоздалое понимание, почему наши предки избегали называть медведя по его НАСТОЯЩЕМУ имени…

А наши зрители, получается, даже видя максимально натуралистично снятую атаку разъяренного гризли, думают об анале! Остается только вспомнить старый анекдот про Вовочку: “А я всегда о нем думаю, Марья Иванна”.

Но это ладно. Я от “Выжившего” расстроился как патриот. Буквально. Потому что последнюю гордость, суки, отняли! Чем ведь мы все, даже самые заклятые русофобы, по праву, казалось бы, гордились, говоря о Родине? Все ведь отобрали: ВОВ, великого Ленина, изобретателя паровоза Черепанова, защитника Европы от татаро-монгольского нашествия Александра Невского, уникальные пельмени… Борщ, говорят, и тот – не наш, а украинский! И украинцы – это не мы!!

Все растоптали, унизили. Одно всегда оставалось: наша уникальная природа. Могучие реки. Сибирь-матушка. Невероятные просторы! Природные, блин, богатства!! Березки наши родные… Где еще такие найдешь? Пусть Черепанов не тот и не Попов радио изобрел – но ведь КРАСОТА! Красота-то ведь нашенская!! Ни у кого такой нет!

И тут – облом. Потому что чертов “Выживший” – весь целиком на наших русских просторах и величественных пейзажах. Плюс красоты русского Севера и могучих сибирских рек в комплекте. Правда, там красоты американские и могучие реки, соответственно, тоже. Все же остальное – один в один!

И такие же “лапы у елей дрожат не ветру”. И обрывы, и студеные реки с порогами, по которым плывет с горя главгер – это вообще как будто “дубль два” из… “Географ глобус пропил” с Хабенским. Только Ди Каприо от индейцев в реке спасался – а Хабенский в роли алканавта-учителя от других “индейцев” – малолетних гопников – делал заплыв. И пороги…

Да всё – не отличишь! И даже, ты подумай, снег и холод собачий у них тоже НАШ!! Я летом посмотрел отечественный новый фильм “про освоение Севера” – “Территория”. Так по красоте пейзажей он почти так же хорош, как и “Выживший”. Более того – они, по-моему, вполне могут половиной пейзажей поменяться. И никто не заметит подмены.

Словом, тоска. Патриотам не рекомендую ходить на “Выжившего” по двум причинам. И анального секса нет (там медведица, ей нечем – авторитетно заявляю), и, главное, рушит фильм последний бастион российской уникальности. У них там в Америке, оказывается, не хуже. Только не Кама, а Миссури, не Хибины, а еще какие-то мериканские горы…

Но даже финальная схватка между Добром и Злом в “Выжившем” происходит в симпатичной такой березовой (!) роще. Добить они нас хотели этим “Выжившим”. (2016).