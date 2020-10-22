 

Мнение: Северокорейский видеоблогинг

22.10.2020, 6:20, Разное

Прислали ссылку на чудесный канал, куда выкладывают ролики северо-корейских видеоблогеров, которые снимают ролики о жизни в Северной Корее. Есть как достаточно официозно-рекламные, так и вполне жизненно-бытовые.
Изрядно залип на просмотре. А то все туристы да туристы о КНДР. А тут сами северо-корейцы о себе. Разумеется, за каждым видеоблогером в КНДР следит сотрудник госбезопасности с расстрельной зениткой.

Как выглядит начинающий видеоблогер из Пхеньяна. (на русском)

Что произошло в КНДР через 10 дней после наводнения (на русском)

Моя жизнь в Пхеньяне. Вечерний Пхеньян (на английском)

Пхеньянский педагогический колледж. (на английском), Кстати, обратите внимание, некоторые сотрудники носят медицинские маски, а некоторые нет. Ковид-диссиденты прокрались в КНДР!

Пхеньянское метро. (на английском).

"Мой любимый продуктовый магазин в Пхеньяне". (на английском)

Новые больницы Пхеньяна построенные за последние годы (на английском)

Начало учебного года в школе (на английском)

Фабрика по производству напитков (на английском)

Рисовая ферма (на английском), Кто там говорил, что снимают только в Пхеньяне, а правду про остальную КНДР скрывают? Ферма как ферма.

Универмаг №1

Что едят в северо-корейском ресторане? (на английском)

Центр культурного отдыха на горячих источниках (на английском)

Кем хотят быть северо-корейские дети (на английском)

Живой концерт на День молодежи (на английском)

Ну и куда ж без военки.

Артиллерия КНДР.

Парад в честь 75-я летия ТПК.

"Мой герой". Видео о Корейской войне.

В общем, крутой канал, сразу подписался https://www.youtube.com/channel/UCP5_cAbRgjsZjkhrHBq84xQ/videos (рекомендую)

Источник: Colonel Cassad



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.08 / От новой чумы в Китае умер первый человек

20.09 / Басков не верит в том, что Брухунова и Петросян стали родителями

08.10 / Названы кожные симптомы, требующие срочного обращения к врачу

05.08 / Мнение: Закон Черномырдина в действии

05.09 / Мнение: Киев пригрозил Лукашенко «жесткими шагами»

26.07 / Мнение: Как «конфузия» под Ригой научила русских побеждать шведов

24.07 / Ученые: Растительная пища с высоким содержанием белка уменьшает риск смерти

30.06 / В ТиНАО авария унесла человеческую жизнь

27.09 / Из-за сдвига литосферных плит Нагорный Карабах вошел в состав Азербайджана

23.07 / Врач дал важный совет по улучшению сна

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска