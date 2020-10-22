Мнение: Северокорейский видеоблогинг

22.10.2020, 6:20, Разное

Прислали ссылку на чудесный канал, куда выкладывают ролики северо-корейских видеоблогеров, которые снимают ролики о жизни в Северной Корее. Есть как достаточно официозно-рекламные, так и вполне жизненно-бытовые.

Изрядно залип на просмотре. А то все туристы да туристы о КНДР. А тут сами северо-корейцы о себе. Разумеется, за каждым видеоблогером в КНДР следит сотрудник госбезопасности с расстрельной зениткой.

Как выглядит начинающий видеоблогер из Пхеньяна. (на русском)

Что произошло в КНДР через 10 дней после наводнения (на русском)

Моя жизнь в Пхеньяне. Вечерний Пхеньян (на английском)

Пхеньянский педагогический колледж. (на английском), Кстати, обратите внимание, некоторые сотрудники носят медицинские маски, а некоторые нет. Ковид-диссиденты прокрались в КНДР!

Пхеньянское метро. (на английском).

"Мой любимый продуктовый магазин в Пхеньяне". (на английском)

Новые больницы Пхеньяна построенные за последние годы (на английском)

Начало учебного года в школе (на английском)

Фабрика по производству напитков (на английском)

Рисовая ферма (на английском), Кто там говорил, что снимают только в Пхеньяне, а правду про остальную КНДР скрывают? Ферма как ферма.

Универмаг №1

Что едят в северо-корейском ресторане? (на английском)

Центр культурного отдыха на горячих источниках (на английском)

Кем хотят быть северо-корейские дети (на английском)

Живой концерт на День молодежи (на английском)

Ну и куда ж без военки.

Артиллерия КНДР.

Парад в честь 75-я летия ТПК.

"Мой герой". Видео о Корейской войне.

В общем, крутой канал, сразу подписался https://www.youtube.com/channel/UCP5_cAbRgjsZjkhrHBq84xQ/videos (рекомендую)