Мэттью Макконахи принудили к сексу в возрасте 15 лет

22.10.2020, 6:17, Разное

Американский актер Мэттью Макконахи признался, что его растлили в подростковом возрасте, когда ему было 15 лет. Об этом инциденте он пояснил в своей автобиографической книге, получившей название Greenlights.

Будучи подростком Мэттью Макконахи полагал, что из-за секса в 15 лет он непременно окажется в аду. В следующий раз его подвергли насилию уже в 18 лет. Тогда актер потерял сознание в фургоне, где находился «взрослый мужчина». Тот человек, личность которого артист предпочел скрыть, решил воспользоваться беспомощным положением Макконахи.

В семье актера секс часто был связан с негативными последствиями. Так, после полового акта у Мэттью Макконахи скончался отец в 1992 году. Впоследствии выяснилось, что у него был сердечный приступ. Однако актер уверен, что «мир всегда хотел сделать его счастливым», и у него есть много доказательств, чтобы это подтвердить.