 

Захвативший заложников в банке в Зугдиди мужчина получил деньги и покинул здание с тремя заложниками

22.10.2020, 6:10, Новости дня

Мужчина, который сегодня захватил заложников в отделении Банка Грузии в Зугдиди, вечером покинул здание банка с тремя заложниками. Об этом сообщает “Грузия Online”.

Выходя, злоумышленник в поднятой руке держал гранату.

Издание напоминает, что на момент захвата заложников в отделении банка находилось 19 человек.

По данным “Эха Кавказа”, требованием мужчины была выплата ему полумиллиона долларов. Он передал свои требования через заложника Ираклия Кварацхелию. Тот вышел в эфир через мобильный телефон и связался с оппозиционной телекомпанией Mtavari Arkhi.

“Главное – не подпускать ОМОН к периметру здания. Все попытки вторжения закончатся фатально для всех нас, кто находится здесь”, – заявил Кварацхелия от имени нападавшего.

Он рассказал, что заложники находятся в тяжелом психологическом состоянии, однако медицинская помощь никому не нужна. 

Постепенно злоумышленник отпускал заложников.

Телеканал “Рустави 2” сообщил, что мужчине доставили деньги спецтехникой, после чего он с тремя заложниками покинул здание и, предположительно, направился к вертолету.

По данным телеканала, одним из трех человек, вместе с которыми нападавший вышел из здания банка, является начальник региональной полиции Самегрело-Верхняя Сванетия Авто Галдава. По неофициальной информации, он участвовал в переговорах. Именно Галдава принес похитителю деньги с сумкой и заменил заложников.

Другим заложником якобы является Лаша Шенгелия, двоюродный брат мэра Зугдиди Георгия Шенгелия.

ВИДЕОВидео: Gio Lobja / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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