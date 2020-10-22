 

Новые рекорды по COVID-19 в Украине, “Шахтер” обыграл “Реал”. Главное за день

22.10.2020, 6:10, Новости дня

Новые рекорды по COVID-19 в Украине

За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 6719 новых случаев коронавирусной инфекции. Это рекордный показатель. Рекорд также установлен по числу смертей за 24 часа – 20 октября умер 141 инфицированный. С начала эпидемии в Украине зафиксировано уже 315 826 случаев COVID-19, умерло 5927 больных, выздоровело 132 219 человек.

“Шахтер” обыграл “Реал”

Донецкий “Шахтер” в стартовом матче группового раунда Лиги чемпионов на выезде обыграл мадридский “Реал” со счетом 2:3.

Захват заложников в Грузии

Вооруженный преступник захватил заложников в отделении Банка Грузии в городе Зугдиди. 

Позже мужчина покинул здание банка с тремя заложниками. Выходя, злоумышленник в поднятой руке держал гранату. По данным СМИ, требованием мужчины была выплата ему полумиллиона долларов.

Нардеп предлагает отменить выборы

Нардеп от “Слуги народа” Татьяна Грищенко предлагает перенести второй тур местных выборов в Украине в связи с эпидемией COVID-19. По словам нардепа, власть должна принять ответственность за сохранение жизни украинцев и отменить второй тур на местных выборах.

В Комитете избирателей Украины заявили, что перенос второго тура местных выборов фактически оставит города Украины без легитимной власти и приведет к пребыванию местной власти в подвешенном состоянии.

Кабмин переходит в онлайн-режим

Со следующей недели Кабинет Министров Украины будет работать в дистанционном режиме, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Он заявил, что онлайн будут проходить правительственные совещания и заседания Кабмина.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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