Убийство учителя во Франции. Соучастниками убийцы, вероятно, стали два школьника

22.10.2020, 6:10, Новости дня

Во Франции после убийства учителя истории и географии Самюэля Пати полиция выясняет роль в преступлении двух школьников, которые помогли убийце опознать преподавателя. Об этом сегодня сообщил глава антитеррористической прокуратуры страны Жан-Франсуа Рикар, сообщает RTL.

Он пояснил, что нападавший знал имя преподавателя, но не мог опознать жертву. Идентификация преподавателя стала возможной благодаря помощи двух несовершеннолетних, которых сейчас подозревают в “соучастии в убийстве, совершенном по террористическим мотивам”.

Прибыв к колледжу около 14.00 16 октября, Абдуллах Анзоров пытался опознать свою будущую жертву. Он подошел к одному из учащихся и предложил вознаграждение в размере €300–350 за помощь, отметил Рикар. Анзоров сказал, что хочет снять на видео извинения учителя за показ карикатур на пророка Мухаммеда.

В итоге вознаграждение получили два учащихся школы.

По данным AFP, сейчас расследование ведется в отношении семи человек. Среди них два подростка 14 и 15 лет.

Отцу одной из учениц Пати, который начал кампанию против учителя в социальных сетях, также было предъявлено обвинение.

Профессора истории колледжа Конфлан-Сент-Онорин Пати убили и обезглавили вечером 16 октября. Подозреваемого в совершении преступления убили при задержании. Это 18-летний уроженец Москвы чеченского происхождения. Профессор незадолго до смерти показывал карикатуру на пророка Мухаммеда на уроке, посвященном свободе слова.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал произошедшее “характерным исламистским террористическим актом”.

Французские правоохранители сообщали об 11 задержанных, подозреваемых в причастности к убийству профессора истории.

После убийства профессора правительство Франции планирует выслать из страны 231 иностранца, которые склонны к экстремизму.