 

Глава представительства ЕС заявил, что европейский вектор является выбором украинского народа, и процитировал Стуса

22.10.2020, 6:10, Новости дня

Европейский вектор развития государства является выбором украинского народа. Об этом заявил глава представительства Евросоюза в Украине Матти Маасикас 21 октября во время первого заседания Комиссии по вопросам координации выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, пишет “Укринформ”.

“Иногда в эти дни раздаются голоса в Украине и за ее пределами, которые ставят под сомнение стратегическую ориентацию Украины и ее европейский выбор, якобы Соглашение об ассоциации связывает руки украинской экономике и тому подобное. Могу сказать на это только одно: украинскому народу виднее. Как говорил [украинский поэт] Василий Стус, “немає більше вороття до давнього, минулого, старого”, – сказал дипломат.

Он заверил, что ЕС продолжает работать ради будущего Украины как стабильной, демократической и процветающей европейской страны.

“Идем вместе”, – добавил Маасикас.

Глава представительства приветствовал создание комиссии, назвав это “добрым знаком”.

“Он свидетельствует о том, что европейская ориентация Украины – четкий приоритет украинского народа – остается первоочередной задачей для всего правительства”, – добавил Маасикас.

16 сентября 2014 года Верховная Рада и Европарламент синхронно утвердили Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. 1 сентября 2017 года оно вступило в силу в полном объеме.

По данным Министерства цифровой трансформации Украины, по состоянию на июль соглашение было выполнено на 41,6%.

6 октября по итогам саммита в Брюсселе Украина и Европейский союз договорились об обновлении Соглашения об ассоциации. Стороны ожидают дальнейшего усиления экономической интеграции и сближения регулирования в рамках соглашения в нескольких областях: цифровой рынок, защита окружающей среды, борьба с изменениями климата, финансовое сотрудничество.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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