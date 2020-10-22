Эксперт: Слова Франциска о гей-браках углубят противоречия между католиками и православными

22.10.2020, 6:02, Новости дня

«Любой шаг навстречу либерализму вызовет большую бурю возмущения и раскол на либерально настроенных католиков и традиционалистов», – отметил религиовед Роман Лункин, комментируя заявление Папы Римского Франциска о допустимости однополых гражданских браков.

«Заявление папы Франциска отвечает его давнему стремлению идти в ногу с прогрессом. С первых лет его понтификата было понятно, что он симпатизирует либеральным идеям, хотя и не спешит внедрять их в Церкви. Формально не меняя католическое богословие, он запустил либеральную волну в церковную жизнь», – сообщил руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин.

В среду глава Римско-католической церкви Франциск выступил с заявлением о том, что однополые пары имеют право на создание официальной семьи, им необходимо разрешить оформлять свои отношения в форме гражданского союза.

Высказывание папы Лункин назвал «закономерным следствием признания либеральных и демократических ценностей различными церквями в Западной Европе и США», начатое еще в XX веке. «Если папа Иоанн Павел II говорил, что права человека являются христианской ценностью, то папа Франциск уже сделал акцент на всех обездоленных, притесняемых глобальным капитализмом, в том числе на меньшинствах», – отметил эксперт.

Лункин напомнил, ранее Франциск уже говорил о необходимости милосердного отношения к геям. По сути новое заявление Паппы можно назвать либеральной революцией, полагает эксперт. Правда, другие представители Ватикана, могут заявить, что глава католической церкви всего лишь выступает за права человека, прописанные в рамках конституций многих стран, что Папа хочет сказать: «Каждый человек – образ Божий и имеет право на свою долю земного счастья».

«Папа не говорит о том, что гомосексуальные отношения больше не являются грехом, – подчеркнул Лункин. – Но церковь не может отвергать никаких грешников. Это форма ее миссии среди этих людей. Осуждение грешников в современном обществе ни к чему не приводит. Папа признает правила общества. Если принятие гражданских союзов в рамках светского общества позволительно, то Церковь против выступать не будет».

Такое высказывание пока и не ведет к смене принципиальной позиции Ватикана о браке как о союзе мужчины и женщины. «Но любой такой шаг навстречу либерализму вызовет большую бурю возмущения и раскол на либерально настроенных католиков и на традиционалистов», – полагает Лункин.

Кроме того, не исключено, что заявление понтифика не лучшим образом скажется на диалоге католиков с православными. «Заявление папы приводит церковных деятелей к некоему одобрению самого греха, поэтому вырастет пропасть между либеральным католицизмом и консервативным православием», – резюмировал эксперт.

Сенсационное заявление понтифика прозвучало в документальном фильме «Франциск», который снял американский режиссер Евгений Афинеевский. Премьера фильма состоялась в среду в рамках Римского кинофестиваля. В ООН, кстати, уже назвали позитивным шагом заявление папы Римского.

Отметим, что еще в 2013 году Франциск пообещал не осуждать священников-гомосексуалистов. «Если он гей и находится в поисках Бога, и его намерения чисты, кто я такой, чтобы судить его?» – задавался вопросом понтифик. Предстоятель Святого Престола отмечал, что следует простить священников за их нетрадиционную ориентацию, а их грехи отпустить.

В 2016 году Франциск заявлял, что Римско-католическая церковь должна попросить прощения у гомосексуалистов за свое прошлое отношение к секс-меньшинствам. Понтифик заявил, что приверженцы однополой любви не должны подвергаться дискриминации и согласно пасторскому посланию, их следует уважать.

Для сравнения: предшественник Франциска, ныне здравствующий Бенедикт XVI, напротив, запретил принятие духовного сана людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Бенедикт, в отличие от Франциска, считается представителем консервативных кругов католического духовенства.

Добавим, что венчание однополых пар уже практикуется некоторыми протестантскими церквями – лютеранскими Церквями Дании и Швеции, а также Объединенной церковью Канады – крупнейшей конфессией страны после католиков. При этом в Новом Завете подобные отношения однозначно трактуются как грех.